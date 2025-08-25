Ричмонд
В Красноярске вынесли приговор хозяину, убившему стаффордширского терьера

Собака промучилась более семи часов с раной на шее, прежде чем ее попытались спасти ветеринары.

Суд вынес приговор жителю Красноярска, который убил свою собаку. Об этом сообщили в краевой прокуратуре.

Житель Красноярска в феврале 2024 года готовился к переезду. Одной из проблем для него стала судьба питомца — стаффордширского терьера по кличке Мира. Мужчина не смог пристроить собаку в приют.

Тогда красноярец решил расправиться с питомцем. Он поранил горло животного ножом. Мира мучилась более семи часов, прежде чем ее доставили в клинику. Однако спасти ее не удалось. Собаку пришлось усыпить.

Мужчина признал вину, сказав, что у него не было 10 тысяч рублей, чтобы усыпить собаку. Поэтому он самостоятельно решил от нее избавиться.

Обвиняемого приговорили к 300 часам исправительных работ по ч. 1 ст. 245 УК РФ.