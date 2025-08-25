МЧС Киргизии приостановило поиски иранских альпинистов на пике Победы

Ранее начальник базового лагеря «Южный Иныльчек» Дмитрий Греков рассказал, что поисковая операция по обнаружению двух иранских альпинистов успехом не увенчалась. По его словам, поиски проводились с использованием беспилотных летательных аппаратов, однако сложный горный рельеф и экстремальные погодные условия не позволили обнаружить следов. Пик Победы, достигающий высоты 7439 метров, остаётся в числе самых экстремальных альпинистских маршрутов мира, характеризуясь уровнем смертности около 7,8%.