Над шестью регионами России ночью сбили 21 украинский беспилотник

Дежурные силы противовоздушной обороны ночью ликвидировали над шестью регионами России 21 украинский беспилотник. Об этом сообщило Минобороны РФ.
По данным ведомства, 7 БПЛА перехватили в Смоленской области, 6 — в Брянской, по 3 — в Орловской области и Московском регионе (2 летательных аппарата двигались в сторону Москвы), по 1 — в Калужской и Тверской областях.
Военные отражали атаки в период с 23:00 до 07:00 мск, уточнило министерство.
Добавим, по словам заслуженного военного летчика России, генерал-майора Владимира Попова, украинские беспилотники в направлении регионов РФ, отдаленных от госграницы, могут запускать недобросовестные россияне за обещанные представителями спецслужб Украины выплаты.
