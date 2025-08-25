Ричмонд
В Самарской области в ДТП погиб менявший колесо иномарки мужчина

В Самарской области Kia Rio врезалась в припаркованный на обочине Chevrolet Classic.

Источник: ГУ МВД России по Самарской области

В воскресенье, 24 августа, в 20:25 в Шигонском районе Самарской области произошло ДТП, в котором один человек погиб. Появились подробности происшествия. 31-летний водитель автомобиля Kia Rio врезался в Chevrolet Classic. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

«Мужчина ехал со стороны села Муранка в направлении Сызрани. На 23 км автодороги “Сызрань-Шигоны-Волжский Утес” он наехал на припаркованную на обочине машину», — рассказали в пресс-службе.

Там 39-летний мужчина менял колесо иномарки. От удара транспортное средство съехало в кювет. К сожалению, менявший колево мужчина погиб на месте происшествия. Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.