В Самарской области в ДТП погиб менявший колесо иномарки мужчина

В воскресенье, 24 августа, в 20:25 в Шигонском районе Самарской области произошло ДТП, в котором один человек погиб. Появились подробности происшествия. 31-летний водитель автомобиля Kia Rio врезался в Chevrolet Classic. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.