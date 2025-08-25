Площадь лесных пожаров в Красноярском крае уменьшилась до девяти гектаров

На утро 25 августа в Красноярском крае действуют два лесных пожара на площади 9,5 га — тайга горит в Тунгусско-Чунском лесничестве. В тушении принимают участие 32 человека, запланирован вылет 18 воздушных судов.
Как сообщили специалисты регионального лесопожарного центра, ситуация находится под контролем, угрозы населенным пунктам нет.
За минувшие выходные специалисты ликвидировали два пожара на площади 348 — они находились в Таймырском и Енисейском лесничествах. Предварительно, возгорания возникли из-за сухих гроз.
При обнаружении пожара в тайге необходимо звонить на прямую линию лесной охраны: 8−800−100−94−00.