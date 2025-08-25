В Зернограде подросток попал под колеса автомобиля

В воскресенье, 24 августа, в Зернограде произошло дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего водителя средства индивидуальной мобильности. Об этом сообщили в донской Госавтоинспекции.
В 17:34 на улице Мичурина, 72, 10-летний подросток на СИМ не уступил дорогу автомобилю «ВАЗ-21102» под управлением 19-летнего водителя, имевшего преимущество при проезде перекрестка.
По предварительным данным, молодой человек за рулем автомобиля не успел среагировать на внезапное появление ребенка. В результате столкновения несовершеннолетний водитель СИМ получил телесные повреждения различной степени тяжести и был экстренно госпитализирован.