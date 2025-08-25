Школьник из Иркутской области устроил взрыв в классе и ранил одноклассника

В Нижнеилимском районе завершено расследование дела о происшествии в местной школе. Девятиклассник принес на урок два строительных патрона и устроил взрыв прямо в классе. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе СУ СК по Иркутской области.
«Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением насилия к гражданам, с применением предмета, используемого в качестве оружия)», —пишут в Следственном комитете.
По информации следствия, подросток положил один патрон на парту и поджег его зажигалкой. Произошел взрыв, и осколок попал в голову одноклассника. Пострадавшему школьнику потребовалась медицинская помощь.
Уголовное дело передано в суд. Подростку грозит ответственность за хулиганство с применением предметов, используемых в качестве оружия. Инцидент произошел еще в декабре 2024 года.