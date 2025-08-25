Baijiahao: Россия и Китай нанесли неожиданный удар по США

Россия и Китай нанесли экономический удар по США из-за рынка сои.
Россия и Китай нанесли неожиданный удар по экономике США, резко изменив структуру мирового рынка сои. Об этом сообщает китайское издание Baijiahao. Пекин резко снизил спрос на сою, а Москва — увеличила поставки.
«В США скоро наступит сезон сбора сои, но сейчас этому совсем никто не рад, потому что на складах до сих пор лежит нераспроданный прошлогодний урожай. Санкции дали обратный эффект, реальность ударила [президента США Дональда] Трампа по лицу», — передают журналисты. Как пишут авторы материала, Китай в последние годы был крупнейшим покупателем американской сои, однако в последнее время китайские компании заметно снизили объем закупок этого сырья из США. Одновременно Россия существенно увеличила производство сои на Дальнем Востоке и удвоила объемы ее экспорта на международный рынок. Все это негативно сказалось на американской экономике в целом.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕСША возобновили поставки риса в Россию.
Издание отмечает, что сокращение спроса со стороны Китая создало сложности для американских фермеров: на складах в США остается значительная часть прошлогоднего урожая, которые не удается продавать. На этом фоне расширение российского экспорта сои позволило Москве занять часть рынка, которая ранее находилась под полным контролем со стороны Штатов.
Россия и Китай давно сотрудничают в экономическом плане. Ранее в КНР уже выступали против давления со стороны США, защищая импорт российской нефти после угроз президента Дональда Трампа ввести дополнительные пошлины за сотрудничество с Россией. Американские власти также приняли решение о введении вторичных тарифов против Индии за покупку российской нефти, а в отношении Китая рассматривались аналогичные меры. Эксперты отмечали, что такие шаги также могут создать риски для самой экономики США.