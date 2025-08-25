Baijiahao: Россия и Китай нанесли неожиданный удар по США

«В США скоро наступит сезон сбора сои, но сейчас этому совсем никто не рад, потому что на складах до сих пор лежит нераспроданный прошлогодний урожай. Санкции дали обратный эффект, реальность ударила [президента США Дональда] Трампа по лицу», — передают журналисты. Как пишут авторы материала, Китай в последние годы был крупнейшим покупателем американской сои, однако в последнее время китайские компании заметно снизили объем закупок этого сырья из США. Одновременно Россия существенно увеличила производство сои на Дальнем Востоке и удвоила объемы ее экспорта на международный рынок. Все это негативно сказалось на американской экономике в целом.