В Новосибирской области при взрыве газа в гараже пострадал мужчина

Его госпитализировали с ожогами 30% тела.

Источник: соцсети

В поселке Кольцово в гаражно-строительном кооперативе «Нимб» произошел взрыв газо-воздушной смеси в гараже № 475. В результате происшествия пострадал хозяин гаража — 69-летний мужчина. С ожогами 30% тела его доставила бригада скорой помощи в Областной ожоговый центр. Об этом сообщили в пресс-службе муниципального казенного учреждения Гражданской защиты населения рабочего поселка Кольцово «СВЕТОЧ».

От взрыва частично обрушились стены соседних гаражей № 474 и № 476. На месте работают пожарно-спасательные подразделения ПСЧ-7, сотрудники полиции проводят следственные действия.

Правоохранительные органы обращаются к гражданам с просьбой соблюдать меры безопасности и проявлять осторожность при просушке погребов, гаражей и овощехранилищ.