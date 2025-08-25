В Новосибирской области при взрыве газа в гараже пострадал мужчина

В поселке Кольцово в гаражно-строительном кооперативе «Нимб» произошел взрыв газо-воздушной смеси в гараже № 475. В результате происшествия пострадал хозяин гаража — 69-летний мужчина. С ожогами 30% тела его доставила бригада скорой помощи в Областной ожоговый центр. Об этом сообщили в пресс-службе муниципального казенного учреждения Гражданской защиты населения рабочего поселка Кольцово «СВЕТОЧ».