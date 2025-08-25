ВСУ атаковали шесть регионов России

Украина вновь попыталась атаковать российскую территорию.
ВСУ использовали для атаки по России 21 беспилотник, они сбиты в шести регионах. Об этом заявили в Минобороны.
«Уничтожен и перехвачен 21 беспилотник самолетного типа», — говорится в telegram-канале ведомства. Больше всего дронов сбили над Смоленской областью — семь. Также шесть беспилотников уничтожили над Брянской, три над Орловской, один над Московской, один над Калужской и один над Тверской областями.
Помимо этого ВСУ попытались атаковать Москву. Уничтожено два БПЛА, которые летели на столицу России.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше