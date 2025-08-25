Ричмонд
В Фергане мужчина убил младшего брата и ранил отца из-за спора о наследстве

Vaib.uz (Узбекистан. 25 августа). В Фуркатском районе Ферганской области семейная ссора обернулась трагедией.

Источник: РИА "Новости"

Конфликт, продолжавшийся на протяжении долгого времени из-за спора о праве собственности на дом и имущество, завершился тяжким преступлением: мужчина нанёс ножевые ранения своему отцу и убил несовершеннолетнего младшего брата.

Как отмечается в судебных материалах, обвиняемый злоупотреблял спиртным и часто конфликтовал с родственниками. В день трагедии, ранним утром, между ним и младшим братом, который собирался в школу, вновь вспыхнула ссора. В разгар конфликта мужчина схватил кухонный нож, затащил подростка в одну из пристроек дома и нанёс ему множественные ножевые ранения. Мальчик скончался на месте. Также во время ссоры обвиняемый ранил ножом и отца.

Дело рассматривалось в суде Фуркатского района. Обвиняемый был признан виновным. По приговору суда, он осуждён на 15 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.