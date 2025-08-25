Пропавших на Курилах пермских туристов нашли живыми

Пропавшая туристическая группа в полном составе (9 человек) найдена живой и здоровой. Вертолет МЧС уже поднял людей на борт и в настоящий момент доставляет их на площадку санавиации для дальнейшего сопровождения. Участники группы находятся в безопасности, медики осмотрят их и примут решение об оказании помощи.