Пропавших на Курилах пермских туристов нашли живыми

Сейчас их накормят и осмотрят врачи.

Источник: пресс-служба мэра Курильского муниципального округа

Пропавшая туристическая группа в полном составе (9 человек) найдена живой и здоровой. Вертолет МЧС уже поднял людей на борт и в настоящий момент доставляет их на площадку санавиации для дальнейшего сопровождения. Участники группы находятся в безопасности, медики осмотрят их и примут решение об оказании помощи.

— Для спасённых туристов организовано горячее питание на базе гостиницы. Оказана медицинская помощь, состояние удовлетворительное. Администрация связалась с туроператором для дальнейшего сопровождения туристической группы, — сообщает мэр Курильского района Константин Истомин в социальных сетях.

Напомним, вчера была обследована территория радиусом более семи километров. Поискам мешали сложные погодные условия: густой туман и низкая облачность не позволяли видеть дальше пяти метров. Признаков опасных диких животных в районе поисков обнаружено не было.