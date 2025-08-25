Ричмонд
Молодой омич погиб при выполнении боевой задачи в Запорожской области

Выпускник местного кадетского корпуса служил штурмовиком.

Источник: Комсомольская правда

Старший лейтенант юстиции Руслан Рахматулин погиб 22 августа 2025 года, выполняя боевую задачу в Запорожской области. Выпускник Омского кадетского корпуса 2013 года имел позывной «Гром». Об этом сообщили в аккаунте vk.com/omkvk.

Руслан также окончил Российскую академию при Президенте и Уральский институт прокуратуры. Проходил контрактную службу в 22-й гвардейской бригаде специального назначения ГРУ, а затем поступил в структуру Министерства внутренних дел.

В органах МВД Рахматулин работал следователем в следственном отделе по Новосибирску. Летом 2025 года офицер принял решение отправиться в зону СВО, попал в 247-м десантно-штурмовом полку, числился на должности штурмовика.

Редакция «КП Омск» выражает соболезнования близким погибшего бойца.