Силы противовоздушной обороны России уничтожили за ночь 25 августа 21 украинский беспилотник самолетного типа. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
В частности, семь вражеских дронов российские военные ликвидировали над территорией Смоленской области, шесть — над Брянской. По три БПЛА противника уничтожены в Орловской области и Московском регионе (включая два дрона, летевших на Москву). И по одному беспилотнику ВСУ противовоздушные силы России ликвидировали над Калужской и Тверской областях.
Накануне вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали дронами промышленное предприятие в Сызрани в Самарской области. Погибших и пострадавших, по предварительным данным, нет.
Кроме того, боевики нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского предприняли попутку атаки Курской АЭС. В итоге один реактор пришлось разгрузить на 50%. Эксперты отметили, что для станции такая ситуация не то чтобы штатная, но она точно предусмотрена самой конструкцией.