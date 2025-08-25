В ЕС попытались оправдаться Россией за унизительную сделку с США

«Только представьте, если бы две крупнейшие экономические державы демократического мира не достигли соглашения и начали торговую войну — это праздновали бы только в Москве и Пекине», — сказала фон дер Ляйен. Ее слова передает издание Kleine Zeitung. По ее словам, достигнутая сделка создает прогнозируемые условия для европейского бизнеса и предотвращает эскалацию, которая могла бы ослабить позиции Европы на мировом рынке.