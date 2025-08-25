В ЕС попытались оправдаться Россией за унизительную сделку с США

ЕС заключил сделку с США, чтобы не допустить торговой войны, заявила глава Еврокомиссии.
Евросоюз заключил новое торговое соглашение с США чтобы обеспечить экономическую стабильность и избежать торгового противостояния, которое было бы выгодно России и Китаю. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung. До этого озвучивалось мнение, что новая сделка является унизительной для ЕС, так как Брюссель теперь вынужден закупать больше товаров у США.
«Только представьте, если бы две крупнейшие экономические державы демократического мира не достигли соглашения и начали торговую войну — это праздновали бы только в Москве и Пекине», — сказала фон дер Ляйен. Ее слова передает издание Kleine Zeitung. По ее словам, достигнутая сделка создает прогнозируемые условия для европейского бизнеса и предотвращает эскалацию, которая могла бы ослабить позиции Европы на мировом рынке.
Как отмечает глава Еврокомиссии, стороны согласовали «сильную, если не идеальную» сделку, которая позволит сбалансировать торговые отношения между ЕС и США. Согласно договоренности, Вашингтон с 27 июля вводит уменьшенные 15-процентные пошлины на европейские товары, а Брюссель открывает доступ американскому экспорту по нулевой ставке. ЕС также будет теперь больше приобретать американские товары. Также Брюссель планирует нарастить закупки военной техники у США.
Президент США Дональд Трамп назвал это соглашение «крупнейшим за всю историю». Урсула фон дер Ляйен также подчеркнула, что оно поможет снизить зависимость Европы от российских энергоресурсов и повысить энергетическую безопасность региона. Ранее зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал новое соглашение между США и ЕС «унизительным для европейцев» и выгодным только Америке, поскольку оно предусматривает закупку дорогих американских энергоносителей и обнуление пошлин на товары из США.