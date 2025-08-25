Ричмонд
У семейной пары из Башкирии родился 13-й ребенок

В многодетной семье из Башкирии родилась седьмая девочка, она 13-й по счету ребенок.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии у многодетных супругов Алхатовых из села Юлдыбаево Зилаирского района на свет появился тринадцатый ребенок. Новорожденную девочку, которую назвали Сауле, зарегистрировали с помощью суперсервиса «Рождение ребенка», позволяющего оформить документы удаленно.

Как отметил председатель госкомюстиции республики Владимир Спеле, малышка стала седьмой дочерью в большой семье. У нее есть братья и сестры с красивыми именами: Балжан, Руслан, Рустам, Мухаммет, Ерлан, Марьям, Нурия, Сабия, Фатима, Сафия, Ибрагим и Имран.

Свидетельство о рождении и подарок для новорожденной лично вручила начальник отдела ЗАГС района Гульназ Кашкарова. Она пожелала девочке крепкого здоровья, а всей семье — счастья и благополучия.

Владимир Спеле также поздравил родителей, добавив, что семья — это самая большая ценность, и пожелал, чтобы в их доме всегда царили мир и любовь.

