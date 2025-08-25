Попавший в праздничную толпу фейерверк травмировал женщину в Красноярске

Массовый праздник проходил в парке «Солнечная поляна» накануне вечером. В какой-то момент в толпу полетели петарды от установленного неподалеку фейерверка, который в момент запуска упал, утверждают очевидцы. Пострадала, как минимум одна женщина, ей помогли дежурившие на мероприятии медики. Организаторы праздника сразу вызвали полицию.