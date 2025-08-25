В Самарской области пассажир легковушки с лопатой напал на железнодорожников

В Самарской области 22 августа пассажир легковушки вышел из машины и пытался напасть на железнодорожников. Неизвестный вооружился садовой лопатой, сообщают в Центральном МСУТ СК России.
— Конфликт произошел на железнодорожном переезде по улице Речной. В социальных сетях пользователи опубликовали видео нападения. Пассажир машины пытался ударить железнодорожников лопатой. Мужчина ломился в техническое помещение, — отметили в сообщении.
В СУ СК России по Самарской области сообщили, что нападение организовала группа иностранцев. Глава следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования дела.