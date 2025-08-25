Ричмонд
В Башкирии локализован лесной пожар

Возгорание произошло на площади 1,8 гектара неподалёку от села Юлдыбаево.

В Зилаирском районе Башкирии неподалёку от населённого пункта Юлдыбаево произошёл лесной пожар. Об этом сообщили в МЧС республики.

Силами пожарных возгорание удалось локализовать на площади 1,8 га.

Всего с начала пожароопасного периода 2025 года в регионе возникло 14 очагов лесных пожаров общей площадью 29,15 га, что на шесть случаев больше, чем в аналогичный период прошлого года.

По прогнозу, сегодня в лесном фонде Башкирии ожидаются 3 и 4 классы пожароопасности. 4 класс зафиксирован в Хайбуллинском районе.

Кроме того, с начала года в республике зарегистрирован 321 случай возгорания сухой травянистой растительности на общей площади 1303,55 га.