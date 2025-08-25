В Башкирии локализован лесной пожар

В Зилаирском районе Башкирии неподалёку от населённого пункта Юлдыбаево произошёл лесной пожар. Об этом сообщили в МЧС республики.
Силами пожарных возгорание удалось локализовать на площади 1,8 га.
Всего с начала пожароопасного периода 2025 года в регионе возникло 14 очагов лесных пожаров общей площадью 29,15 га, что на шесть случаев больше, чем в аналогичный период прошлого года.
По прогнозу, сегодня в лесном фонде Башкирии ожидаются 3 и 4 классы пожароопасности. 4 класс зафиксирован в Хайбуллинском районе.
Кроме того, с начала года в республике зарегистрирован 321 случай возгорания сухой травянистой растительности на общей площади 1303,55 га.