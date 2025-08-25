Ричмонд
Пропавшие на Курилах петербуржцы найдены живыми

Четверо жителей Петербурга и ещё шестеро туристов эвакуированы с Итурупа вертолётом МЧС.

Источник: МЧС России

Группа туристов, пропавшая во время похода к вулкану Баранского на острове Итуруп, была найдена. Об этом сообщил глава Курильского округа Сахалинской области Константин Истомин.

На борту вертолёта МЧС находились девять женщин и гид-инструктор. Среди них — четверо петербуржцев. Воздушное судно доставило туристов на площадку санавиации.

Напомним, группа из десяти человек отправилась в поход 23 августа, но вечером перестала выходить на связь. Проводник, ожидавший их на маршруте, сообщил, что туристы не дошли до точки сбора.

По словам властей, маршрут официально зарегистрирован не был, что осложнило поиски.