Девушка из Читы полностью ослепла из-за лечебных ночных линз

Ранее британский певец и композитор Элтон Джон на гала-концерте своего нового мюзикла «Дьявол носит Prada» рассказал, что физически не может присутствовать на шоу из-за серьезных проблем со зрением. До этого артист рассказал, что частично ослеп из-за перенесенной глазной инфекционной болезни. Он отметил, что боролся с тяжелой глазной инфекцией, однако выздоравливает, хотя это очень долгий процесс. Какие заболевания могут привести к потере зрения и как избежать заражения, выясняла «Вечерняя Москва».