Девушка из Читы полностью ослепла из-за лечебных ночных линз

16-летняя девушка из Читы полностью ослепла после ношения ночных линз. Об этом рассказали в пресс-службе Ивано-Матренинской детской клинической больницы.
Сообщается, что пострадавшая носила ночные линзы на протяжении четырех лет и выполняла все рекомендации по их безопасному применению под присмотром родителей. По словам матери девушки, теперь подросток не в состоянии обслуживать себя самостоятельно.
— В июне дочь начала надевать линзы и ощутила острую боль в обоих глазах, сняла их, и больше не надевала. И глаза дочка тоже больше открыть не смогла, у нее началась светобоязнь, слезоточивости. У нее не выявили никаких инфекций, но диагноз — язва роговицы после ношения ночных ортокератологических линз, — цитирует мать пострадавшей сообщество больницы в VK.
Ранее британский певец и композитор Элтон Джон на гала-концерте своего нового мюзикла «Дьявол носит Prada» рассказал, что физически не может присутствовать на шоу из-за серьезных проблем со зрением. До этого артист рассказал, что частично ослеп из-за перенесенной глазной инфекционной болезни. Он отметил, что боролся с тяжелой глазной инфекцией, однако выздоравливает, хотя это очень долгий процесс. Какие заболевания могут привести к потере зрения и как избежать заражения, выясняла «Вечерняя Москва».