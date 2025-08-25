Ричмонд
В Красноярске при запуске фейерверка пострадала женщина

Неизвестные запустили салют в толпу людей.

Источник: Аргументы и факты

Женщина пострадала при попадании фейерверка в толпу на праздничном мероприятии в Красноярске, передает Telegram-канал ГУ МВД России по региону.

По информации ведомства, инцидент произошел накануне вечером в парке «Солнечная поляна».

«Неизвестные запустили фейерверк в непосредственной близости от скопления людей. В результате искрами от фейерверка была травмирована как минимум одна женщина. Ей была оказана помощь дежурившей на мероприятии бригадой скорой помощи», — говорится в публикации.

Отмечается, что правоохранители проводят проверку по данному факту, устанавливают причастных к запуску пиротехники.

Напомним, ранее сообщалось, что в Дюссельдорфе на западе Германии в ходе традиционной ярмарки произошел взрыв пиротехнического изделия, в результате которого пострадали 19 человек.