Названы новые фигуранты дела о хищениях в Минздраве российского региона

Ходатайство о его аресте было подано в рамках расследования, возбужденного управлением СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области в отношении должностных лиц регионального Минздрава и их возможных сообщников. Юрий Бойченко возглавил ведомство в феврале 2021 года в статусе и. о., в феврале 2022-го был официально утвержден в должности, а в феврале 2024 года покинул пост, объяснив уход семейными обстоятельствами.