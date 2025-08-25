Названы новые фигуранты дела о хищениях в Минздраве российского региона

В рамках расследования громкого уголовного дела о масштабной растрате средств бюджета, выделенных на закупку медицинского оборудования для региональных больниц и поликлиник, вместе с бывшим министром здравоохранения Хабаровского края Юрием Бойченко к ответственности привлечены еще 14 человек. Как уточнили «ТАСС» в правоохранительных органах, ущерб по делу может превысить 1 млрд рублей, и круг обвиняемых, по оценке следствия, может расшириться.
Все эпизоды, связанные с деятельностью фигурантов коррупционной схемы при поставках медтехники для Минздрава края, Хабаровска и ряда других регионов страны, объединены в единое производство. Срок предварительного следствия определен до середины октября 2025 года.
Из материалов, с которыми ознакомился «ТАСС», следует, что расследование было возбуждено еще 13 апреля 2023 года. Оно касалось хищения средств, выделенных на закупку медицинского оборудования для нескольких субъектов России. Первоначально обвинения были предъявлены двум бывшим советницам экс-министра здравоохранения региона — Татьяне Курносовой и Елене Коровиной.
Арест Юрия Бойченко оказался связан с делом в отношении экс-зампреда правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгения Никонова. Летом прошлого года его задержали по обвинению в получении взяток на общую сумму 82 млн рублей. По данным следствия, чиновник получил значительные вознаграждения за поддержку отдельных компаний в конкурсах на заключение государственных контрактов. Сам Никонов вину не признал.
Ходатайство о его аресте было подано в рамках расследования, возбужденного управлением СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области в отношении должностных лиц регионального Минздрава и их возможных сообщников. Юрий Бойченко возглавил ведомство в феврале 2021 года в статусе и. о., в феврале 2022-го был официально утвержден в должности, а в феврале 2024 года покинул пост, объяснив уход семейными обстоятельствами.
Читайте также: Туляки готовятся к коллапсу: как приговор экс-министру информатизации может стать приговором здравоохранению региона.
МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.