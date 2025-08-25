Семь человек погибли на дорогах в Иркутской области за неделю

За неделю на дорогах в Иркутской области погибли семь человек, еще 50 получили травмы различной степени тяжести. Десяти пострадавших детей госпитализировали в больницу. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональной Госавтоинспекции.
— Всего произошло 41 ДТП. В семи случаях автомобилисты нарушали скоростной режим, а также не соблюдали очередность проезда. Девять раз было нарушено правило расположения машин на дорогах, — уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
Статистика показывает, что семь аварий произошли по вине нетрезвых водителей. Десять участников ДТП не имели водительских прав. Пять виновников дорожных инцидентов скрылись с мест происшествий, не оказав помощи пострадавшим.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Ангарске на ремонт дорог выделили 400 миллионов рублей.