Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Семь человек погибли на дорогах в Иркутской области за неделю

50 человек, среди которых 10 детей, получили травмы.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

За неделю на дорогах в Иркутской области погибли семь человек, еще 50 получили травмы различной степени тяжести. Десяти пострадавших детей госпитализировали в больницу. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональной Госавтоинспекции.

— Всего произошло 41 ДТП. В семи случаях автомобилисты нарушали скоростной режим, а также не соблюдали очередность проезда. Девять раз было нарушено правило расположения машин на дорогах, — уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Статистика показывает, что семь аварий произошли по вине нетрезвых водителей. Десять участников ДТП не имели водительских прав. Пять виновников дорожных инцидентов скрылись с мест происшествий, не оказав помощи пострадавшим.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Ангарске на ремонт дорог выделили 400 миллионов рублей.