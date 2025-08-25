Ущерб по делу экс-главы Минздрава Хабаровского края может превысить 1 млрд руб

В апреле 2023 года дело возбудили в отношении двух бывших советниц экс-министра. Вскоре число обвиняемых начало увеличиваться. На данный момент следствие продолжает устанавливать причастность других лиц. В связи с этим проводят много экспертиз. Срок предварительного следствия установлен до середины октября этого года.