Ущерб по делу экс-главы Минздрава Хабаровского края может превысить 1 млрд руб

Ущерб по делу экс-министра здравоохранения Хабаровского края Юрия Бойченко о растрате бюджетных средств в особо крупном размере может превысить 1 млрд рублей. Следователи привлекли к ответственности вместе с бывшим главой ведомства еще 14 человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
В апреле 2023 года дело возбудили в отношении двух бывших советниц экс-министра. Вскоре число обвиняемых начало увеличиваться. На данный момент следствие продолжает устанавливать причастность других лиц. В связи с этим проводят много экспертиз. Срок предварительного следствия установлен до середины октября этого года.
По данным агентства, арест Бойченко связан с расследованием уголовного дела в отношении бывшего зампредседателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгения Никонова.
Напомним, по данным следствия, Никонов заключал контракты на поставку медицинского оборудования худшего качества по высокой цене. Кроме того, он сотрудничал с предпринимателем, компании которого получали преимущество в конкурсных закупках. Бывшему зампреду вменили взятку в 82 млн рублей. Он своей вины не признает.