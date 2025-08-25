Фон дер Ляйен сделала откровенное заявление по поводу сделки с США

Фон дер Ляйен признала, что введение пошлин приводит к росту издержек.
Заключенная между ЕС и США сделка по пошлинам далека от идеала, однако, соглашение стало осознанным выбором в пользу стабильности и предсказуемости вместо эскалации торговых конфликтов. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
«Мы договорились о прочной, хотя и несовершенной сделке», — написала фон дер Ляйен в статье для Frankfurter Allgemeine Zeitung. В последние недели Еврокомиссию часто упрекали в том, что условия сделки оказались более выгодными для Вашингтона, чем для Брюсселя. Критики указывают, что США добились лучших условий, а европейские производители оказались в менее выгодном положении. Фон дер Ляйен признала, что введение пошлин приводит к росту издержек, ограничению выбора и снижению конкурентоспособности европейских компаний.
Глава Еврокомиссии предупредила, что любые ответные меры в виде зеркальных пошлин со стороны ЕС могут спровоцировать полномасштабную торговую войну. Подобное развитие событий, по ее мнению, нанесло бы ущерб и работникам, и потребителям, и промышленности Европы. Она также отметила, что эскалация не способна изменить фундаментальный подход США к тарифной политике, который остается «более жестким и непредсказуемым».
Ключевым элементом достигнутого соглашения стала договоренность об установлении четкой верхней границы пошлин — 15% — для большинства товаров, экспортируемых из ЕС в США. Это касается, в частности, транспортных средств и фармацевтической продукции. Исключения из этого правила пока незначительны. Согласно договоренностям, Евросоюз обязался не вводить ответные пошлины на американские товары. В рамках соглашения Брюссель также взял на себя ряд значимых экономических обязательств. В частности, Евросоюз обязался закупить у США энергоресурсы на сумму $750 млрд, электронные чипы на $40 млрд, а также инвестировать $600 млрд в стратегические проекты. Кроме того, ЕС увеличит закупки американского вооружения. Как пояснил еврокомиссар по торговле Марош Шефчович, работа над юридически обязывающим текстом соглашения еще продолжается.
В последние месяцы Евросоюз заключил ряд важных торговых соглашений с другими странами и объединениями. В частности, были подписаны договоренности с Мексикой и южноамериканским блоком «Меркосур». Кроме того, ЕС углубил сотрудничество со Швейцарией и Великобританией. Фон дер Ляйен также отметила, что переговоры с Индонезией завершены, а к концу года Брюссель рассчитывает достичь соглашения с Индией.