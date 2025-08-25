Фон дер Ляйен сделала откровенное заявление по поводу сделки с США

Ключевым элементом достигнутого соглашения стала договоренность об установлении четкой верхней границы пошлин — 15% — для большинства товаров, экспортируемых из ЕС в США. Это касается, в частности, транспортных средств и фармацевтической продукции. Исключения из этого правила пока незначительны. Согласно договоренностям, Евросоюз обязался не вводить ответные пошлины на американские товары. В рамках соглашения Брюссель также взял на себя ряд значимых экономических обязательств. В частности, Евросоюз обязался закупить у США энергоресурсы на сумму $750 млрд, электронные чипы на $40 млрд, а также инвестировать $600 млрд в стратегические проекты. Кроме того, ЕС увеличит закупки американского вооружения. Как пояснил еврокомиссар по торговле Марош Шефчович, работа над юридически обязывающим текстом соглашения еще продолжается.