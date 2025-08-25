«Учат Родину не любить»: в Генпрокуратуре раскрыли, что Швейцария распространяла русофобию в РФ

По данным прокуратуры, во время подготовки будущих студентов к поступлению в вузы, фонд искажает исторические факты и разжигают межнациональную вражду. В данном фонде абитуриентам из России навязывают нетрадиционные ценности и идеологию запрещенных экстремистских организаций, заключили в прокуратуре.