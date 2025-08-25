Фейерверк попал в толпу людей на празднике в российском городе

В Красноярске на праздничном мероприятии в парке «Солнечная поляна» фейерверк, запущенный неизвестными, попал в толпу, в результате чего пострадала одна женщина. Об этом сообщило управление МВД по Красноярскому краю в своем Telegram-канале.
По данным ведомства, ЧП произошло во время проведения праздника, когда пиротехника была запущена в непосредственной близости от людей. В результате искры от фейерверка была травмирована как минимум одна женщина. Ей была оказана помощь дежурившей на мероприятии бригадой скорой помощи, уточнили в министерстве.
Свидетели происшествия отметили, что на одной из женщин загорелась одежда, ткань оплавилась и прилипла к коже. Местные жители также сообщают, что видели двух молодых людей, устанавливавших салют. Их личности пока не установлены, однако очевидцы успели зафиксировать инцидент на видео.
После происшествия сотрудники МВД начали проверку. Обстоятельства случившегося продолжают выясняться, иных данных о ситуации в ведомстве не предоставили.
Читайте также: В елецком ресторане запустили салют во время воздушной тревоги.
МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.