Вертолёт вылетел за группой туристов, застрявшей на реке Бахапча со сломанным веслом

Спасение туристов. Видео © Telegram / МЧС России.
Оказавшись в затруднительном положении, туристы попытались самостоятельно выбраться из водного маршрута, но безуспешно. В итоге один из них принял решение обратиться за помощью к спасателям МЧС России.
«Специалисты Магаданского поисково-спасательного отряда МЧС России на вертолёте Ми-8 подняли туристов на борт и доставили в Магадан. Медпомощь путешественникам не потребовалась», — сказано в сообщении.
Стоит отметить, что туристы не оформили свой поход в МЧС.
Ранее в Сахалинской области пропала 63-летняя петербурженка, увлекающаяся дайвингом. Её целые сутки искали 17 человек и четыре единицы техники, включая вертолёт Ми-8. Женщина нырнула на 20 метров в акватории Татарского пролива и исчезла.