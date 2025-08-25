Вертолёт вылетел за группой туристов, застрявшей на реке Бахапча со сломанным веслом

Трое мужчин отправились сплавляться по живописной, но коварной реке Бахапча в Магаданской области, выбирав для путешествия обычные резиновые лодки. Однако во время движения одно из вёсел сломалось, из-за чего ситуация приняла весьма тревожный оборот. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.