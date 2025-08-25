Экспертиза доказала, что пропавшая в Дагестане ростовская студентка Цомартова не могла покончить собой

Пропавшая в феврале 2024 года в Дагестане студентка из Ростова-на-Дону Анна Цомартова не могла покончить собой. К такому выводу пришли следователи СК РФ, проведя психологическую экспертизу личности девушки. Эксперты подтвердили, что девушка была стрессоустойчивая и жизнелюбивая.
Напомним, Анна Цомартова пропала в Каспийске после проигрыша на соревнованиях. Последний раз ее видели на берегу моря рядом с ведомственным санаторием ФСБ. В то же время там же находились еще несколько человек, предположительно, мужчин. С тех пор о местонахождении девушки ничего не известно. Ее объявили в международный розыск.
Мама Анны Диана Цомартова с самого начала опровергала мысль о суициде. Благодаря ее усилиям, вокруг пропажи дочери поднялся большой общественный резонанс. Расследованием исчезновения студентки занимается СК РФ. В деле уже более 120 домов.
Семья Анны Цомартовой уверена, что девушку похитили. За возвращение дочери родители объявили вознаграждение в пять миллионов рублей.
По мнению Дианы Цомартовой, распространяемая по соцсетям версия о суициде девушки изначально была кому-то выгодна.
«Делается всё возможное и необходимое по нашему делу. Нарушений по расследованию нет. Проверяется любая информация, потому что мне продолжают слать фотографии девушек, которые якобы похожи на Аню», — цитирует 161.ru слова Дианы Цомартовой.
Ранее «Югополис» сообщал, что семья Цомартовых обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой взять их под защиту, а расследование пропажи дочери — под личный контроль. Диана Цомартова предполагала, что против их семьи развязана информационная война, в которой могут быть замешаны силовые ведомства. Ее мужа уже уволили из полиции, и ей самой грозили тем же.
Семья Цомартовых также обращалась с открытым письмом к сотрудникам санатория ФСБ, в котором просила на условиях анонимности передать им хоть какую-то информацию о дочери.