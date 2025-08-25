Экспертиза доказала, что пропавшая в Дагестане ростовская студентка Цомартова не могла покончить собой

Напомним, Анна Цомартова пропала в Каспийске после проигрыша на соревнованиях. Последний раз ее видели на берегу моря рядом с ведомственным санаторием ФСБ. В то же время там же находились еще несколько человек, предположительно, мужчин. С тех пор о местонахождении девушки ничего не известно. Ее объявили в международный розыск.