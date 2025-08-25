Капитан ГАИ Семидоцкий устроил массовый расстрел в Приморском крае 23 года назад

Ночью 25 августа в поселке Ярославский Приморского края капитан ГАИ Сергей Семидоцкий устроил массовый расстрел около кафе «Диско-Бар». Тогда погибли пять человек, еще 12 получили тяжелые ранения.
Сам Семидоцкий скончался в больнице — он так и не пришел в сознание.
Это был первый массовый расстрел, совершенный сотрудником правоохранительных органов, на территории современной России.
По данным следствия, Семидоцкий поругался с водителями, которые блокировали проезд к кафе. Милицейский вернулся домой, взял охотничий карабин «Вепрь» и открыл огонь по посетителям кафе. После совершенного он попытался покончить с собой.
В результате стрельбы погибли пять человек в возрасте от 18 до 30 лет. Нескольких раненых доставляли на вертолетах в Екатеринбург, им проводили сложные операции.
Выяснилось, что лицензия на хранение оружия у Семидоцкого к моменту произошедшего уже закончилось, он также хранил у себя дома незаконно армейские боеприпасы. Его жена также жаловалась на вспышки агрессии и злоупотребление оружием, передает Lenta.ru.
