Капитан ГАИ Семидоцкий устроил массовый расстрел в Приморском крае 23 года назад

Выяснилось, что лицензия на хранение оружия у Семидоцкого к моменту произошедшего уже закончилось, он также хранил у себя дома незаконно армейские боеприпасы. Его жена также жаловалась на вспышки агрессии и злоупотребление оружием, передает Lenta.ru.