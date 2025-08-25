Ричмонд
В Кыштыме ФСБ и СК задержали директора теплоснабжающей компании

В отношении него завели уголовное дело о коммерческом подкупе.

Источник: РИА "Новости"

В Кыштыме южноуральские сотрудники ФСБ и СК задержали директора местного подразделения ООО «ТСО Кыштым» по обвинению в коммерческом подкупе. Об этом сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

По данным следствия, 22 августа он получил от руководителя управляющей компании «Семья» 600 тысяч рублей за фиктивное подписание актов проверки готовности энергоустановки к отопительному сезону.

Документы касались многоквартирных домов, находящихся в управлении компании, и должны были подтвердить их техническую готовность к зиме. Фактически же проверка проведена не была.

Преступление выявили сотрудники УФСБ России по Челябинской области, которые сопровождают расследование уголовного дела. По ходатайству следователя директора «ТСО Кыштым» заключили под стражу. Сейчас продолжаются следственные действия, направленные на сбор доказательств.