В Кыштыме ФСБ и СК задержали директора теплоснабжающей компании

По данным следствия, 22 августа он получил от руководителя управляющей компании «Семья» 600 тысяч рублей за фиктивное подписание актов проверки готовности энергоустановки к отопительному сезону.
Документы касались многоквартирных домов, находящихся в управлении компании, и должны были подтвердить их техническую готовность к зиме. Фактически же проверка проведена не была.
Преступление выявили сотрудники УФСБ России по Челябинской области, которые сопровождают расследование уголовного дела. По ходатайству следователя директора «ТСО Кыштым» заключили под стражу. Сейчас продолжаются следственные действия, направленные на сбор доказательств.