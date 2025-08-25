В Башкирии вспыхнул лесной пожар на 1,8 га земли

С начала нынешнего пожароопасного сезона в регионе зафиксировали уже 14 возгораний в лесах. Общая площадь, пострадавшая от огня, составила 29,15 гектара. Если сравнивать с прошлым годом, количество пожаров увеличилось на шесть, сообщили в МЧС по РБ.