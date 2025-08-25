Ричмонд
В Башкирии вспыхнул лесной пожар на 1,8 га земли

В Башкирии потушили один лесной пожар и два возгорания сухой травы.

Источник: Комсомольская правда

В лесу неподалеку от села Юлдыбаево в Зилаирском районе Башкирии случился пожар. Сотрудникам министерства лесного хозяйства удалось остановить огонь, но он успел охватить 1,8 гектара леса.

С начала нынешнего пожароопасного сезона в регионе зафиксировали уже 14 возгораний в лесах. Общая площадь, пострадавшая от огня, составила 29,15 гектара. Если сравнивать с прошлым годом, количество пожаров увеличилось на шесть, сообщили в МЧС по РБ.

По данным на сегодня, в лесах Башкирии прогнозируется высокая и чрезвычайно высокая пожароопасность. Наибольшая угроза отмечается в Хайбуллинском районе, где объявлен четвертый класс.

Кроме лесных возгораний, с января 2025 года в республике зарегистрировали 321 случай пала сухой травы. Огонь прошел больше 1300 гектаров.

