Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Итурупе нашли пропавшую туристическую группу с врачом из Самары

В Сахалинской области найдены живыми туристки, которые отправились в поход к вулкану Баранского и пропали.

Источник: Комсомольская правда

В Сахалинской области нашли живыми участников туристической группы, которые пошли вместе с гидом к вулкану Баранского на острове Итуруп и пропали. Об этом сообщил собственный источник «КП-Самара».

В поход отправились 10 женщин, в ходе него туристки перестали выходить на связь. Среди пропавших была и сотрудница лаборатории станции переливания крови из Самары. Ранее начальница ЕДДС Курильского муниципального округа Марина Кузьмина рассказала, что до того, как забить тревогу, другой проводник ждал возвращения группы с вулкана в установленном месте шесть часов.

По информации dv.kp.ru, поход был не зарегистрирован, это осложняло поиски. На Итурупе наблюдались густой туман и морось. Пропавших туристок искали спасатели и военные.