На Итурупе нашли пропавшую туристическую группу с врачом из Самары

В Сахалинской области нашли живыми участников туристической группы, которые пошли вместе с гидом к вулкану Баранского на острове Итуруп и пропали. Об этом сообщил собственный источник «КП-Самара».
В поход отправились 10 женщин, в ходе него туристки перестали выходить на связь. Среди пропавших была и сотрудница лаборатории станции переливания крови из Самары. Ранее начальница ЕДДС Курильского муниципального округа Марина Кузьмина рассказала, что до того, как забить тревогу, другой проводник ждал возвращения группы с вулкана в установленном месте шесть часов.
По информации dv.kp.ru, поход был не зарегистрирован, это осложняло поиски. На Итурупе наблюдались густой туман и морось. Пропавших туристок искали спасатели и военные.