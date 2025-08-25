Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Генпрокуратура РФ признала нежелательной НПО International Baccalaureate

Генеральная прокуратура в понедельник, 25 августа, признала нежелательной деятельность на территории России швейцарской неправительственной организации International Baccalaureate.

Генеральная прокуратура в понедельник, 25 августа, признала нежелательной деятельность на территории России швейцарской неправительственной организации International Baccalaureate.

В ведомстве пояснили, что цель организации — форматировать молодежь России по западным шаблонам путем навязывания альтернативного видения исторических процессов, искажения фактов и русофобской пропаганды.

— С началом специальной военной операции учебные и методические пособия были скорректированы с учетом русофобской позиции коллективного Запада. В них появились призывы к международной изоляции нашей страны и материалы, дискредитирующие российскую армию, — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Ранее нежелательной признали немецкую организацию Demokrati-JA e.V.* В Генпрокуратуре России отметили, что ее участники намерены расколоть русскоязычную диаспору Германии и подорвать интересы государства. Кроме того, в пресс-службе ведомства подчеркнули, что члены организации поддерживают киевский нацистский режим и призывают международное сообщество к оказанию дальнейшей военной поддержки Украине.

*Организация признана нежелательной на территории России.