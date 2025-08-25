Ранее нежелательной признали немецкую организацию Demokrati-JA e.V.* В Генпрокуратуре России отметили, что ее участники намерены расколоть русскоязычную диаспору Германии и подорвать интересы государства. Кроме того, в пресс-службе ведомства подчеркнули, что члены организации поддерживают киевский нацистский режим и призывают международное сообщество к оказанию дальнейшей военной поддержки Украине.