В Красноярском крае ликвидированы два лесных пожара на площади 348 гектаров

Об этом рассказали в пресс-службе правительства Красноярского края.

Специалисты краевого Лесопожарного центра за минувшие выходные ликвидировали два крупных лесных пожара в Таймырском и Енисейском лесничествах. Общая площадь возгораний составила 348 гектаров. По предварительным данным, причиной пожаров стали сухие грозы.

По состоянию на 9:00 25 августа на территории края продолжают действовать два лесных пожара в Тунгусско-Чунском лесничестве на площади 9,5 гектаров. Для борьбы с огнем задействованы 32 человека и 18 воздушных судов, осуществляющих авиапатрулирование и доставку сил и средств.

Ситуация с лесными пожарами в регионе остается под контролем. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет. В восточных и северных районах края продолжает действовать особый противопожарный режим, запрещающий посещение лесов, разведение костров и проведение пожароопасных работ.

Также отметим, что в крае работает многоступенчатая система мониторинга, которая включает возможности флота БПЛА, космосъемки, видеомониторинга, наземного и авиапатрулирования. Это позволяет до 95% лесных пожаров фиксировать на ранней стадии и оперативно с ними бороться.

Министерство природных ресурсов и лесного комплекса края напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. Нарушителям грозит административная и уголовная ответственность. При обнаружении возгорания в лесу следует немедленно сообщать на прямую линию лесной охраны: 8−800−100−94−00.

