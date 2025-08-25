Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Сумах прогремел взрыв

В Сумах, где с 05:35 утра действует воздушная тревога, прогремел взрыв. Официально администрация об этом не сообщила, пишет украинский канал Суспільне («Общественное»).

Источник: Life.ru

«В Сумах слышен взрыв», — информировал канал, напоминая, что после полуночи было слышно несколько громких звуков.

А в ночь с 23 на 24 августа дрон ВСУ был перехвачен системами ПВО около Курской АЭС. В 00:26 мск БПЛА был сбит, при падении произошёл взрыв, что привело к повреждению трансформатора атомной станции. Оперативно прибывшие расчёты МЧС ликвидировали возгорание, но полученный ущерб вынудил снизить выработку третьего энергоблока на 50%.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше