В Сумах прогремел взрыв

«В Сумах слышен взрыв», — информировал канал, напоминая, что после полуночи было слышно несколько громких звуков.
А в ночь с 23 на 24 августа дрон ВСУ был перехвачен системами ПВО около Курской АЭС. В 00:26 мск БПЛА был сбит, при падении произошёл взрыв, что привело к повреждению трансформатора атомной станции. Оперативно прибывшие расчёты МЧС ликвидировали возгорание, но полученный ущерб вынудил снизить выработку третьего энергоблока на 50%.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше