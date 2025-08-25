Ричмонд
В Киргизии остановлены поиски иранских альпинистов на пике Победы

Район поисков остается недоступным из-за неблагоприятных погодных условий.

Источник: Аргументы и факты

Работы по поиску двух иранских альпинистов, пропавших на пике Победы в Киргизии, остановлены, следует из заявления МЧС республики.

Как сообщили в ведомстве, в настоящее время район, где исчезли Марьям Пилехвари и Хасан Сейфоллах, остается недоступным из-за неблагоприятных погодных условий.

При этом в киргизском альпинистском сообществе озвучивают предположения о возможной гибели иранских альпинистов.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киргизии группа спасателей, отправленная на пик Победы для поиска российской альпинистки Натальи Наговициной, достигла отметки 6 100 метров. Известно, что она сломала ногу во время спуска с горы 12 августа.