За три дня в Иркутской области потушили 13 лесных пожаров

Утром в понедельник в регионе продолжается борьба с 10 лесными пожарами.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

За последние три дня в лесах Иркутской области потушили 13 пожаров на площади более тысячи гектаров. В пятницу, 22 августа, огонь действовал в Катангском и Киренском районах. На следующий день специалисты МЧС справились с четырьмя пожарами в лесах Катангского, Бодайбинского и Усть-Кутского районов. В воскресенье потушили еще семь очагов пламени. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональном правительстве.

— В течение этого периода восемь легкомоторных самолетов и пять Ан-2, проводили мониторинг. Для тушения пожаров использовали три вертолета Ми-8, — уточнили в пресс-службе правительства.

Утром в понедельник в регионе продолжается борьба с 10 лесными пожарами. Наибольшее число зафиксировано в Катангском районе, по одному — в Киренском, Тайшетском, Усть-Илимском и Усть-Кутском районах. Для их тушения привлекли 224 сотрудника спасательных служб.