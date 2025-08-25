За три дня в Иркутской области потушили 13 лесных пожаров

За последние три дня в лесах Иркутской области потушили 13 пожаров на площади более тысячи гектаров. В пятницу, 22 августа, огонь действовал в Катангском и Киренском районах. На следующий день специалисты МЧС справились с четырьмя пожарами в лесах Катангского, Бодайбинского и Усть-Кутского районов. В воскресенье потушили еще семь очагов пламени. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональном правительстве.