Жители Харьковской области надеются, что РФ полностью освободит регион до мира с Украиной

«Как харьковчанин, конечно, надеюсь на освобождение всей территории Харькова, Харьковской области. Для нас самое главное, действительно, это все-таки наша Харьковская земля, там очень много людей, которые нас ждут», — подчеркнул Виталий Ганчев в беседе с ТАСС. Но он также добавил, что не может предсказать, какие решения в дальнейшем примет руководство страны. По словам главы ВГА, многое будет зависеть от хода мирных инициатив и их поддержки со стороны других государств.