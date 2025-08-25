130 нелегальных мигрантов нашли на стройках под Петербургом

Полицейские проверили рейд на стройках в Ломоносовском районе. Более четверти трудящихся там иностранцев оказались нелегалами. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
Рейд прошел на строительных площадках, где могли находиться нарушители миграционного законодательства. В проверке участвовали бойцы Спецполка, миграционная служба, кинологи со служебными собаками и сотрудники Росгвардии. Всего проверили около 400 иностранцев.
— У 130 строителей выявили нарушения миграционного режима. Их доставили в отделы полиции и оформили административные материалы по статье 18.8 КоАП РФ. В ближайшее время будет решаться вопрос об их выдворении за пределы России, — отметили в полиции.
Правоохранители отмечают, что подобные рейды позволяют не только выявлять нелегалов, но и поддерживать порядок на крупных объектах. Проверки на строительных площадках в Ленинградской области продолжатся.