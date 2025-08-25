«Близится к завершению»: в Турции назвали самое главное условие для мира России с Украиной

По словам политика, за последние недели администрация Трампа смогла добиться определенных успехов в переговорном процессе вокруг Украины. Он также напомнил, что сам Трамп ранее заявлял о возможности изменить свой подход к мирному урегулированию на Украине в течение ближайших двух недель, что может повлиять на развитие ситуации.