На Башкирию идет ураганный ветер

Госкомитет Башкирии по ЧС предупреждает о надвигающейся непогоде. Во второй половине дня 25 августа и до полуночи ожидаются сильные ливни, гроза с градом, а также шквалистый ветер порывами до 26 метров в секунду.
Специалисты призывают жителей и гостей республики быть предельно внимательными: соблюдать правила дорожного движения, по возможности не выходить на открытые участки и ни в коем случае не прятаться от непогоды под деревьями.
В случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо звонить по единому номеру экстренных служб 112.