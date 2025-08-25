Ричмонд
На Башкирию идет ураганный ветер

В Башкирии объявлено штормовое предупреждение.

Источник: Комсомольская правда

Госкомитет Башкирии по ЧС предупреждает о надвигающейся непогоде. Во второй половине дня 25 августа и до полуночи ожидаются сильные ливни, гроза с градом, а также шквалистый ветер порывами до 26 метров в секунду.

Специалисты призывают жителей и гостей республики быть предельно внимательными: соблюдать правила дорожного движения, по возможности не выходить на открытые участки и ни в коем случае не прятаться от непогоды под деревьями.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо звонить по единому номеру экстренных служб 112.