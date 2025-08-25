Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии на трассе столкнулись четыре автомобиля

Авария произошла на дороге Уфа-Бирск-Янаул.

Источник: Администрация Бирска

В Бирском районе Башкирии сегодня вечером на 100-м километре автодороги Уфа-Бирск-Янаул произошло массовое ДТП. Об этом сообщили в администрации района.

По предварительным данным, столкнулись автомобили «УАЗ», «Киа Рио», «Шкода Октавия» и грузовой транспорт «Шакман». В результате происшествия один человек погиб, ещё одна пострадавшая доставлена в медицинское учреждение.

Для контроля действий правоохранительных органов и экстренных служб на место выехал Бирский межрайонный прокурор Алмаз Абдюшев.

Установление обстоятельств и причин аварии, а также принятие процессуального решения находятся на контроле прокуратуры.