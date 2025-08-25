В Башкирии на трассе столкнулись четыре автомобиля

В Бирском районе Башкирии сегодня вечером на 100-м километре автодороги Уфа-Бирск-Янаул произошло массовое ДТП. Об этом сообщили в администрации района.
По предварительным данным, столкнулись автомобили «УАЗ», «Киа Рио», «Шкода Октавия» и грузовой транспорт «Шакман». В результате происшествия один человек погиб, ещё одна пострадавшая доставлена в медицинское учреждение.
Для контроля действий правоохранительных органов и экстренных служб на место выехал Бирский межрайонный прокурор Алмаз Абдюшев.
Установление обстоятельств и причин аварии, а также принятие процессуального решения находятся на контроле прокуратуры.