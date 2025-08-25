Почти тысяча россиян застряли в Китае из-за мощного тайфуна

«На текущий момент мы располагаем сведениями, что около 600 человек сейчас находятся в гостиницах, эти те пассажиры, которые должны были ранее вылететь», — рассказал Рымарь РИА Новости. Все российские туристы, чьи рейсы были отменены, находятся в безопасности. Всего за последние сутки из города Санья не смогли вылететь четыре рейса в Россию.