Врио заместителя губернатора Курской области Владимир Базаров задержан

Врио заместителя губернатора Курской области Владимира Базарова задержали. Об этом в понедельник, 25 августа, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн.
— В настоящий момент проходят следственные действия. Речь идет об обстоятельствах, связанных с его предыдущим местом работы. Напомню, что он до перехода к нам в этом году работал заместителем губернатора по строительству Белгородской области, — цитирует Хинштейна ТАСС.
Ранее Мещанский районный суд Москвы вынес решение о продлении срока содержания под стражей до 27 ноября бывшему генеральному директору строительной компании «КТК сервис» Андрею Воловикову и экс-руководителю компании «Интергазойл» Дмитрию Спиридонову.
19 декабря 2024 года задержали генерального директора «Корпорации развития» Курской области Владимира Лукина. «Вечерняя Москва» узнала подробности этого дела и выяснила, с чем связаны «чистки» в Курской области.