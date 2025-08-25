Врио заместителя губернатора Курской области Владимир Базаров задержан

— В настоящий момент проходят следственные действия. Речь идет об обстоятельствах, связанных с его предыдущим местом работы. Напомню, что он до перехода к нам в этом году работал заместителем губернатора по строительству Белгородской области, — цитирует Хинштейна ТАСС.