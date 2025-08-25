«Совсем молодой»: в зоне СВО погиб второй племянник Сергея Зверева

В семью Сергея Зверева снова пришла беда. Стало известно, что в зоне СВО погиб второй племянник артиста Игорь. На фронте он был с осени 2022 года. Об этом «МК» рассказал сам Сергей.
— Мы об этой трагедии узнали только что, — на Звереве нет лица от горя. — Мои племянник был охотником, поэтому его мобилизовали одним из первых. Игорь совсем молодой: 1996 года рождения. Когда ему пришла повестка, он сразу пошел в военкомат. Потому что понимал, долг каждого мужчины — защитить свою страну. В нашей большой семье чувство патриотизма прививают с детства.
Сергей Игорем гордился. За время нахождения в зоне СВО он был награжден орденом Жукова.
— К сожалению, мы пока не знаем всех обстоятельств произошедшей трагедии, — продолжает Сергей. — Известно, что Игорь ушел со своим сослуживцем на очередное задание и не вернулся. А сейчас пришла похоронка. Страшное горе!
Напомним, зимой нынешнего года Сергей Зверев похоронил еще одного племянника Андрея, который также находился в зоне СВО. Андрей также отправился на фронт по мобилизации. Он погиб за несколько дней до того, как должен был уйти в отпуск.
— Память и об Игоре, и об Андрее будет жить в наших сердцах вечно, — говорит Сергей. — Воины не умирают!