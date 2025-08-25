Ричмонд
Россиянин зарубил топором соседа из-за оскорбления о его ориентации

В городе Исилькуле Омской области между двумя соседями произошла ссора, закончившаяся убийством человека.

В городе Исилькуле Омской области между двумя соседями произошла ссора, закончившаяся убийством человека. Местный житель, не выдержав оскорбительных высказываний в свой адрес, совершил кровавую расправу над соседом с помощью топора.

Мужчины периодически совместно распивали спиртное. В ходе одного из таких застолий мирная беседа переросла в конфликт, в пылу которого один из собутыльников позволил себе уничижительное высказывание относительно сексуальной ориентации оппонента. Не справившись с эмоциями, оскорбленный гражданин нанес обидчику несколько ударов топором.

Тело погибшего злоумышленник закопал на приусадебном участке. В ходе осмотра территории следственной группой было найдено и изъято орудие убийства.

Добавим, что в настоящее время подозреваемый в совершении умышленного убийства задержан и помещен под стражу в рамках возбужденного уголовного дела.

