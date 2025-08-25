МВД России закрыло крупнейший сайт с персональными данными россиян

Силовики закрыли один из крупнейших сайтов, на котором в открытом доступе хранилась персональная информация граждан России. Об этом в понедельник, 25 августа, заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
По данным следствия, на сайте хранились данные россиян, полученные после утечек из различных структур. Он незаконно использовался коммерческими организациями, детективными и коллекторскими агентствами. Помимо этого, в МВД зафиксировали случаи использования сайта телефонными мошенниками.
Волк добавила, что стоимость услуг сайта различалась в зависимости от объема запросов и статуса клиента и могла доходить до миллиона рублей. Предполагаемый владелец сайта и его сотрудники задержаны, оборудование изъято.
— Из-за высокой цены подписки на сервис доступ к нему зачастую перепродавался клиентами через объявления в специализированных телеграмм-каналах и на форумах в даркнете. Это дополнительно создавало угрозу распространения персональных данных российских граждан неограниченному кругу лиц, — написала Волк в своем Telegram-канале.
Ранее полицейские задержали создателей вирусной программы «Мамонт». Они рассылали россиянам вредоносные файлы с подписью «Это ты на видео?», а затем получали доступ к их банковским картам. Жертвами таких мошенников стали более 300 человек. Как защититься от подобных вирусов — в материале «Вечерней Москвы».