МВД России закрыло крупнейший сайт с персональными данными россиян

Ранее полицейские задержали создателей вирусной программы «Мамонт». Они рассылали россиянам вредоносные файлы с подписью «Это ты на видео?», а затем получали доступ к их банковским картам. Жертвами таких мошенников стали более 300 человек. Как защититься от подобных вирусов — в материале «Вечерней Москвы».