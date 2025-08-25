Астраханец осужден на 25 лет за изнасилование дочери, пасынка и падчерицы

Житель Астрахани приговорен к 25 годам колонии строгого режима за преступления против половой неприкосновенности малолетних. Об этом сообщили в СУ СК России по Астраханской области.
Насильственные действия сексуального характера мужчина совершал с июня 2010 года по декабрь 2018 года в отношении своей дочери, пасынка и падчерицы. Все происходило в квартире одной из многоэтажек на улице Анатолия Сергеева в Кировском районе Астрахани.
Мужчина признан виновным в изнасиловании и насильственных действия сексуального характера в отношении малолетних. Также в ходе расследования выявлены факты истязания осужденным родной дочери.
«Приговором Кировского районного суда г. Астрахани мужчине назначено наказание в виде 25 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — сказано в сообщении регионального СК.
